Protección Civil Texcoco analiza protocolos ante aumento de incendios forestales en Huexotla

Consejo Municipal de Protección Civil

Durante los últimos meses se ha incrementado el número de incendios forestales y de pastizales en la zona de Huexotla, por este motivo, durante el espacio Cultural Tezoncalli sesionado por el Consejo Municipal de Protección Civil se analizaron los protocolos que se deben fortalecer ante estas situaciones.

Durante la sesión participaron autoridades como el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, el Director de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria Jesús Emilio Duarte Olivares, La delegada de la Protectora del Bosque (Probosque) en Texcoco Mirian González Escovar y demás autoridades competentes.

Se expuso el incremento en las últimas semanas de incendios forestales y de pastizal, se han presentado hasta nueve por día, sin registro de victimas.

Se realizó un análisis a las medidas preventivas que se deben implementar para reforzar la vigilancia en las zonas de riesgos de incendios.

Algunos de los protocolos expuestos y analizados durante la sesión fueron:

• Protocolos para la activación y lanzamiento de aeronaves en caso de incendios.

• Capacitación y profesionalización de los elementos en combate de incendios forestales.

Por otro lado, previo a la próxima temporada vacacional, se abordaron temas del reforzamiento de las estrategias operativas, dando enfoque a la prevención y la capacidad de respuesta de atención a la ciudadanía.

Se reafirmó el trabajo interinstitucional para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, trabajando desde la prevención como principal medida para salvar vidas.