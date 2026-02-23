Destaca SSC reducción del 19% en delitos de alto impacto en un año

Seguridad Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que en enero del 2026, se redujo 19 por ciento la incidencia en delitos de alto impacto, conforme al mismo mes del año anterior.

Destacó que enero del 2025, es el mes del año con menos crímenes de alto impacto desde el año 2015, es decir, el arranque de año más seguro en los últimos 11 años en la Ciudad de México.

Respecto al delito de homicidio, se redujo 13 por ciento el promedio diario de este ilícito en enero del 2015, en comparación con lo reportado a finales del año pasado.

El robo de vehículo también se combate con fuerza a inicios del 2026, con la baja de 37 por ciento con y sin violencia, en enero, respecto al mismo mes del 2025, siendo enero del 2026, el mes con menos atracos de automóviles desde que se tiene registro.

Así, en la extorsión, un delito que ha sido particularmente sensible para la población, también hay buenos resultados, con la victimización más baja de los últimos 11 meses en la capital, incidencia 40 por ciento menor a la registrada en julio del año pasado, cuando se registró uno de los niveles más altos.

“Seguimos trabajando para profundizar resultados en ese sentido. Este resultado y otros se dan gracias a una estrategia sólida en la que mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana patrullan las calles todos los días, toca casa por casa para saber qué es lo que más necesitas y darte respuestas en consecuencia”.

“Sobrevuelan, vigilan, analizan cámaras y ahí, donde más se necesita, hacemos operativos especiales”; enfatizó Vázquez Camacho.

También, el jefe de la policía destacó que han continuado con paso firme con las detenciones. Sólo en el mes de enero fueron detenidas 519 personas presuntamente responsables de delitos de alto impacto, que se suman a los más de ocho mil capturados por este tipo de crímenes en la Ciudad de México.

“Nada de esto sería posible sin coordinación con el trabajo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional, Defensa, la Fiscalía General de la República y por su puesto , de la estrecha coordinación e integración operativa que tenemos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

“Vamos a seguir trabajando, nos vamos a seguir capacitando, a todo el personal, a nuestros equipos especiales para que todos los días podamos seguir construyendo seguridad. Sabemos que falta por hacer, sabemos que todos estos resultados se tienen que traducir en una experiencia cotidiana de seguridad, de paz y de disfrute del espacio público, tenemos clara la misión y lo vamos a lograr”, recalcó el titular de la SSC.