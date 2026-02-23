Multan a más de 500 pipas de combustible por irregularidades en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y ÁO

Racionamiento de Gas Amexgas informa que habrá racionamiento de gas en las próximas dos semanas. (Rogelio Morales Ponce)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo un dispositivo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos, en los que se llevaron a cabo 667 verificaciones de unidades tipo pipa y se realizaron 555 infracciones.

Este operativo se ejecutó en las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Álvaro Obregón.

La acción preventiva, que se realiza desde el mes de enero hasta la fecha, se implementa con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga de gas y así prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial.

En el operativo simultáneo en las distintas demarcaciones se realizaron en total de 667 revisiones, se levantaron 555 infracciones y se tomaron 193 garantías. Las multas se relacionaron principalmente por circular en los carriles centrales, no portar licencia o placa de circulación y exceso de velocidad, conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

De esta manera, los policías realizaron revisiones aleatorias a las unidades tipo pipas que transportan gas sobre la calzada Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa; en el Viaducto Tlalpan de la alcaldía Tlalpan; en la avenida Periférico al Sur, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y en la avenida Constituyentes, carretera México Toluca, en Álvaro Obregón.

En dichas acciones, los oficiales de Tránsito verificaron la documentación de los vehículos, la licencia de los conductores, las condiciones de seguridad de las unidades como las válvulas, mangueras, señalización y extintores, así también se supervisó la correcta rotulación y medidas de identificación del material transportado.