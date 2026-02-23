Remiten a 77 personas por cobros ilegales de estacionamiento en vía pública en Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc informó que del 14 al 22 de febrero fueron remitidas 77 personas ante el Juzgado Cívico por presuntamente cobrar de manera indebida por el uso de espacios de estacionamiento en la vía pública.

De acuerdo con la demarcación, las personas fueron presentadas por infringir el Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica, que sanciona a quienes apartan lugares o solicitan pagos por permitir estacionarse en la vía pública.

Las acciones se llevaron a cabo tras denuncias vecinales recibidas a través de la Base Diana, el número de emergencias 911 y las redes sociales institucionales. La Dirección General de Seguridad Ciudadana señaló que se dio prioridad a los reportes en los que se advertían actitudes agresivas o la exigencia de cuotas consideradas excesivas por parte de automovilistas.

Los operativos se realizaron en distintas colonias de la alcaldía, entre ellas Roma Norte, Roma Sur, Centro, Doctores, Guerrero, Hipódromo, Juárez, Santa María la Ribera, San Rafael, Tabacalera, Buenavista, Maza, Tránsito y Cuauhtémoc.