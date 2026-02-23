Transportistas presentan propuestas para el PGD

Participan transportistas en foro del PGD

Como parte de la consulta pública sobre el Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) 2025-2045, transportistas de rutas, taxis concesionados y mototaxis participaron en un foro con legisladores del Congreso local y entregaron un documento con sus propuestas.

Cerca de 100 representantes de diversas asociaciones de transportistas, que realizaron mesas de trabajo previas, expresaron sus inquietudes en materia de certeza jurídica a las concesiones, actualización de tarifas, subsidios estratégicos, modernización de unidades, chatarrización, y bonos de combustible.

Otros rubros mencionados fueron la electromovilidad, la movilidad integrada, la disminución del uso del automóvil mediante transporte público eficiente; así como el enfoque metropolitano, la reducción de tiempos de viaje y la necesidad de fondos públicos para los distintos sectores.

En su intervención, el diputado Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, destacó que el PGD es un instrumento estratégico para definir el rumbo de la capital en las próximas dos décadas, y que la movilidad es una condición básica para el derecho a la ciudad, la igualdad sustantiva y el acceso a servicios y cuidados.

“La forma en que nos movemos determina quién puede acceder a un empleo, a la educación o a la salud, y quién queda rezagado. Hablar de movilidad es hablar de justicia territorial y coacción social. No todas las personas se desplazan en igualdad de condiciones y enfrentan los mismos tiempos, riesgos y gastos”, afirmó.

El morenista destacó como prioridades incorporar la perspectiva de género para tener trayectos seguros, vincular la movilidad al Sistema de Cuidados, asumir la movilidad como condición del derecho a la ciudad, y tener una transición energética ordenada.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, hizo un llamado a los transportistas a ponerse de acuerdo sobre las necesidades reales del sector, para que sean integradas en al PGD.

“Ya hemos tenido algunos acercamientos, algunos otros foros, con otras y otros compañeros que tienen que ver con el transporte, pero siempre es muy importante que todas y todos sean tomados en cuenta”, puntualizó.

Destacó la importancia de que todas y todos se sientan incluidos en los ejes del PGD, y aseguró que ello “tiene que ver con que ustedes son uno de los sectores que generan empleo; que nos ayudan en la movilidad en esta ciudad”.

El diputado Pablo Trejo consideró que el sector transportista es estratégico en el desarrollo económico, social y territorial en la capital el país.

Destacó que la movilidad es un eje transversal del desarrollo y debe alinearse con la sostenibilidad ambiental, seguridad vial, inclusión social y la eficiencia operativa del transporte concesionado.