La demarcación implementó recorridos y monitoreo en zonas altas y llamó a la población a seguir recomendaciones para prevenir riesgos

Cuajimalpa activa protocolos preventivos tras Alerta Roja por bajas temperaturas

Por Gerardo Mayoral
La alcaldía Cuajimalpa activó protocolos preventivos luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitiera la Alerta Roja por bajas temperaturas.

Las acciones se realizan en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México e incluyen monitoreo permanente en las zonas altas de la demarcación, donde el descenso de temperatura suele ser más intenso durante la madrugada y las primeras horas del día.

Las implementadas son recorridos nocturnos y matutinos en puntos de mayor altitud, supervisión de espacios públicos y comunicación constante con instancias de Protección Civil para atender cualquier eventualidad relacionada con el frío.

La administración precisó que la activación de la alerta es de carácter preventivo y no implica necesariamente una situación de emergencia, por lo que exhortó a la población a mantener la calma y atender las recomendaciones oficiales.

Las autoridades difundieron medidas como el uso adecuado de calentadores, evitar anafres o braseros en espacios cerrados, abrigarse con varias capas de ropa, consumir líquidos calientes y prestar especial atención a personas adultas mayores, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

La alcaldía indicó que mantendrá la coordinación interinstitucional mientras permanezca vigente la alerta, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la salud de la población.

