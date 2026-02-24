Cuajimalpa activa protocolos preventivos tras Alerta Roja por bajas temperaturas

La alcaldía Cuajimalpa activó protocolos preventivos luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitiera la Alerta Roja por bajas temperaturas.

Las acciones se realizan en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México e incluyen monitoreo permanente en las zonas altas de la demarcación, donde el descenso de temperatura suele ser más intenso durante la madrugada y las primeras horas del día.

Las implementadas son recorridos nocturnos y matutinos en puntos de mayor altitud, supervisión de espacios públicos y comunicación constante con instancias de Protección Civil para atender cualquier eventualidad relacionada con el frío.

La administración precisó que la activación de la alerta es de carácter preventivo y no implica necesariamente una situación de emergencia, por lo que exhortó a la población a mantener la calma y atender las recomendaciones oficiales.

Las autoridades difundieron medidas como el uso adecuado de calentadores, evitar anafres o braseros en espacios cerrados, abrigarse con varias capas de ropa, consumir líquidos calientes y prestar especial atención a personas adultas mayores, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

La alcaldía indicó que mantendrá la coordinación interinstitucional mientras permanezca vigente la alerta, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la salud de la población.