Delfina Gómez encabeza ceremonia por el Día de la Bandera en Rayón

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera en la explanada de la 22/a Zona Militar, en el municipio de Rayón, donde autoridades estatales hicieron un llamado a la unidad y a la protección de las libertades.

En el acto se subrayó que la coordinación y el respeto entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son pilares fundamentales de la vida democrática.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, afirmó que la conmemoración representa una oportunidad para fortalecer la unidad nacional, garantizar derechos y trabajar por el bienestar de la población.

Ante más de tres mil asistentes, 150 escoltas y 125 bandas de guerra, el funcionario señaló que el lábaro patrio simboliza el marco de legalidad que rige la vida pública y recordó que el ejercicio del poder debe estar sujeto a la ley.

La mandataria realizó el abanderamiento de 150 escoltas escolares para reforzar la formación cívica en la entidad, que cuenta con uno de los sistemas educativos más amplios del país. También se entonó el Himno Nacional, se ejecutó el Toque Militar “Tres de Diana” y se efectuó la incineración de un lábaro patrio conforme al protocolo oficial.

El evento incluyó un enlace con la ceremonia encabezada en la Ciudad de México por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Campo Marte.