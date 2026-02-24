EdoMéx mantiene operación normal y servicios sin afectaciones tras operativo en Jalisco: Horacio Duarte

El secretario informó que no existe ninguna alerta en la entidad y los incidentes que se reportaron fueron atendidos en su totalidad

Tras los hechos registrados en Jalisco el 22 de febrero, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, informó que la instalación de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora el pasado domingo, permitió manejar el tema de manera exitosa.

“Mantuvimos la alerta para garantizar la paz, la tranquilidad de los negocios y el Estado de México está funcionando con normalidad”, declaró Horacio Duarte Olivares.

Detalló que no existe ninguna alerta en la entidad y los incidentes que se reportaron fueron atendidos en su totalidad, sin registrarse personas heridas o pérdidas de vida.

Además, recordó que los 14 municipios donde se suspendieron las clases regresaron a la normalidad, incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).