Obras en el AICM reducen estacionamiento; sugieren traslado en Metrobús

Metrobús AICM

Ante los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, las autoridades aeroportuarias informaron que el acceso en vehículo particular podría presentar contratiempos debido a la reducción temporal de espacios en los estacionamientos de las terminales 1 y 2.

Como alternativa de movilidad, se recomienda a las personas con vuelos programados utilizar la ruta “Quetzalcóatl” de la Metrobús, correspondiente a la Línea 4. Este servicio conecta desde la estación Amajac, ubicada en el cruce de avenida Paseo de la Reforma, hacia ambas terminales del aeropuerto capitalino.

La ruta atraviesa puntos estratégicos de la ciudad como el Centro Histórico, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y Paseo de la Reforma, lo que amplía las opciones de traslado tanto para habitantes de la capital como para turistas. El costo del servicio es de 30 pesos.

De acuerdo con la información difundida, la ruta “Quetzalcóatl” opera con 19 autobuses eléctricos identificados por la imagen de la serpiente emplumada en ambos costados de las unidades. El servicio funciona de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas y los domingos de 05:00 a 00:00 horas.

Debido a las obras de remodelación en curso, que incluyen intervenciones en los tres estacionamientos del aeropuerto, la disponibilidad de cajones para automóviles se encuentra limitada de manera temporal. Por ello, se sugiere prever tiempos de traslado y considerar opciones de transporte público para evitar retrasos.

Los puntos de ascenso y descenso del Metrobús en el aeropuerto fueron reubicados temporalmente. En la terminal 1, el acceso se encuentra en la puerta 7, mientras que en la terminal 2 se localiza en la puerta 4.