PAOT suspende montaje de “Alicia en el País de las Maravillas” en Parque Lira

Alicia en el País de las Maravillas llega al Parque Lira en CDMX

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) informó que impuso sellos de Suspensión de Actividades en el Parque Lira, donde se realizaban diversas adecuaciones al espacio relacionadas con el espectáculo de luces “Alicia en el País de las Maravillas”.

Dicha suspención se da luego de que legisladores de Morena acusaron al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por una supuesta privatización del Parque Lira, lo que el edil desmintió al señalar que sólo permanecerán cerrados dos andadores; informó que la inversión de la productora de 4.1 millones de pesos, sería destinada al mantenimiento del lugar.

La procuraduría señaló que la suspención fue en atención a cinco denuncias ciudadanas por posibles afectaciones a las áreas verdes y al patrimonio cultural.

Al respecto, la alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que la empresa organizadora sí cumplió con los trámites y permisos correspondientes ante la demarcación, mismos que fueron revisados y autorizados conforme a la normatividad vigente y que se encuentran públicos en la página oficial de la alcaldía.

Además precisó que tanto el INAH como la PAOT realizaron recorridos y verificaron que no hay afectación alguna tanto a las áreas verdes como a la fauna, así como a los monumentos históricos.

La alcaldía dio a conocer que, pese a lo anterior, este martes la PAOT requirió trámites adicionales, los vistos buenos de Spotmex y del INAH, que no son necesarios para las autorizaciones, dado que no habrá intervención alguna a los elementos catalogados.

La PAOT afirmó que el pasado viernes 20 de febrero, su personal acudió al sitio para realizar un reconocimiento de hechos, pero al no localizar al responsable de la empresa organizadora, dejó un citatorio.

Y el 23 de febrero se acudió de nuevo al parque y la empresa organizadora, Beste Templen, no presentó las autorizaciones o evidencias de solicitud necesarias para el desarrollo del evento.

“En materia de patrimonio cultural no contó con los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Spotmet); tampoco se cuenta con la declaratoria de cumplimiento, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)”, señaló en un comunicado.

Agregó que la actividad debe contar con la autorización y visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al contar con monumentos de valor histórico al interior del parque; por lo que impuso esta medida precautoria, la cual permanecerá hasta que la empresa presente los permisos requeridos.

La alcaldía Miguel Hidalgo afirmó que, desde el primer momento, la se ha actuado con responsabilidad y transparencia, acompañando a los organizadores en los procesos administrativos y garantizando que se cumplieran las disposiciones aplicables dentro del ámbito de competencia de la demarcación.