Predial CDMX: ¿Hasta cuándo tengo para pagar con descuento?

Si aún no has pagado el predial en la Ciudad de México, todavía puedes aprovechar un descuento, pero el plazo está por terminar.

¿Hasta cuándo hay descuento en el predial?

Para 2026, el Gobierno de la CDMX estableció los siguientes beneficios:

• 5% de descuento si el pago se hace hasta el 28 de febrero

A partir del 1 de marzo, el impuesto deberá pagarse sin ningún tipo de rebaja.

💧🏠 En App CDMX ya puedes pagar tu agua y predial desde tu celular, rápido y seguro.

✨ Además, estos días de febrero el predial tiene 5% de descuento.

No dejes pasar el beneficio y ponte al corriente en minutos.

📲 Entra a la app, realiza tu pago y listo. pic.twitter.com/8IHk3k0cPX — Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) (@LaAgenciaCDMX) February 24, 2026

Fecha límite para pagar el predial en 2026

Aunque el descuento termina en febrero, el plazo general para cumplir con el pago del impuesto es el:

• 31 de marzo de 2026

Después de esa fecha podrían generarse recargos o actualizaciones.

Otros beneficios

Grupos vulnerables como adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad o mujeres jefas de hogar pueden acceder a descuentos adicionales o cuotas fijas, dependiendo del valor catastral del inmueble.