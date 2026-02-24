Proponen desde el Congreso CDMX fortalecer el cumplimiento del Servicio Militar

Este 2026 el Servicio Militar Nacional vive su cambio más trascendental en 80 años

La Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo para recomendar a la Secretaría de la Defensa Nacional fortalecer las acciones institucionales para garantizar el cumplimiento efectivo y no por obligación del Servicio Militar Nacional (SMN).

La iniciativa busca que la Secretaría fortalezca las acciones de difusión, concientización, verificación y acompañamiento institucional para consolidar el cumplimiento generalizado del Servicio Militar Nacional, en congruencia con su propósito estratégico y su relevancia para la seguridad nacional, la cohesión social y el bienestar de la población.

El legislador promovente, Gerardo Villanueva, destacó que el Servicio Militar Nacional fue creado en 1940 y constituye una obligación de orden público con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su propósito es contar con reservas capacitadas para la defensa de la soberanía nacional, la seguridad interior y el auxilio a la población civil en casos de desastre.

El diputado subrayó que, de acuerdo con datos oficiales, existe una diferencia significativa entre el número de jóvenes que cumplen 18 años y quienes efectivamente realizan el Servicio Militar, pues en el último censo se identificó más de un millón de hombres de 18 años, pero sólo en 2024 concluyeron el servicio alrededor de 238 mil personas.

Señaló que la propia legislación contempla mecanismos de corresponsabilidad social y administrativa —dirigidos a empleadores, autoridades y familiares— para favorecer la observancia del Servicio Militar; sin embargo, dichos instrumentos no se aplican de manera sistemática, lo que limita su efectividad.

“Esa desconexión cobra mayor relevancia si se considera que el propio marco jurídico prevé mecanismos de corresponsabilidad social y administrativa para favorecer la observancia del Servicio Militar, pero que no se operativizan”, dijo.

Villanueva reconoció que la Defensa ha realizado ajustes para facilitar el cumplimiento del SMN incluyendo esquemas de adiestramiento más concentrados, con periodos de tres meses tanto en modalidad sabatina como mediante encuadramiento en compañías del Servicio Militar Nacional, ofreciendo capacitación, apoyo médico, seguro de vida militar, alimentación y formación en artes y oficios.