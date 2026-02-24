Se blinda el Edomex tras operativo de Fuerzas Armadas en Jalisco

Se blinda el Edomex ante hechos registrados en Jalisco

Luego de lo ocurrido el pasado domingo en el estado de Jalisco, con un operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que ha dado órdenes para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes con Michoacán, Puebla y Morelos.

En el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera,el secretario informó que los filtros y revisiones aleatorias de vehículos se mantendrán como parte de la Estrategia de Seguridad que se despliega para blindar todo el territorio mexiquense, preservar la paz y resguardar a la población.

Paralelo a estas acciones, en los 125 municipios se llevan a cabo patrullajes permanentes en coordinación con los tres órdenes de gobierno, que incluyen Puntos de Supervisión Provisional para detectar objetos prohibidos o sustancias ilícitas.

Finalmente, dio a conocer que se hallaron vehículos dañados y se registró la detención de dos hombres, uno en Ecatepec y otro más en Chalco, vinculados a las reacciones de sucesos ocurridos en Jalisco.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día.