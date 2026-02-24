Suspende Cuauhtémoc cinco establecimientos por irregularidades en Tabacalera, Roma y Centro

Suspende Alcaldía Cuauhtémoc cinco establecimientos por irregularidades en Tabacalera, Roma y Centro

La alcaldía Cuauhtémoc informó que suspendió cinco establecimientos que operaban con irregularidades en las colonias Tabacalera, Roma Norte, Roma Sur y Centro, como parte del reforzamiento de operativos en zonas con alta concentración de bares y centros de entretenimiento.

En la colonia Tabacalera fue suspendido un bar ubicado en Tomás Alva Edison 61, esquina con Ponciano Arriaga 23, por no contar con los permisos necesarios para operar bajo ese giro.

En Roma Sur, autoridades verificaron un establecimiento en el cruce de Huatabampo y Tonalá, donde se realizaba un evento musical con alrededor de 400 asistentes; el sitio no tenía licencia ni autorización para funcionar como foro ni para la venta de bebidas alcohólicas, por lo que se aplicaron medidas cautelares, se desalojó a los asistentes y se suspendieron actividades.

En la colonia Centro también fue suspendido un establecimiento ubicado en Morelos 57, al no acreditar documentación para operar como karaoke, cantina, bar o restaurante.

Asimismo, se realizaron verificaciones en un giro situado en Plaza de la República 127, en Tabacalera, y otro en Querétaro 225, en Roma Sur, donde se detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión.

La Dirección General de Gobierno detalló que del 16 al 22 de febrero se efectuaron 35 inspecciones oculares y se emitieron 59 apercibimientos en distintos puntos de la demarcación.

Además, personal de la alcaldía realizó recorridos preventivos en el Barrio Chino durante la celebración del Año Nuevo Chino, para supervisar medidas de seguridad y protección civil.