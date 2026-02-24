Van más de 14 mil reportes por fraude, robo de datos y acoso cibernético en 2026

Sin evidencias concluyentes supuesto hackeo a entidades gubernamentales:ICS

Durante los primeros meses de 2026, la Policía Cibernética ha recibido 14 mil 145 reportes por diversos ciberdelitos, como fraude, robo, vulneración de cuentas, cuentas personales y acoso cibernético y ataque.

Del 1 de enero al 19 de febrero de 2026, la Policía Cibernética, adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, detectó a través de llamadas, mensajes, plataformas digitales y redes sociales, que el uso de aplicaciones que prometen supuestos préstamos inmediatos conocidos como “montadeudas”, las cuales ofrecen dinero rápido sin requisitos complejos, ni revisión de buró de crédito, obtuvo cinco mil 861 reportes registrados.

El segundo delito registrado fue el fraude en redes sociales que permiten la compra y venta de productos como automóviles, motocicletas, u otros objetos de valor, así como en sitios web apócrifos, que en conjunto, contabilizan cuatro mil 72 casos.

En tercer lugar, se encontró el ataque, robo y vulneración de cuentas personales de usuarios en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales, incluidos motores de búsqueda, donde se registraron mil 918 denuncias.

En el cuarto sitio se ubicó el acoso cibernético, identificado en las principales plataformas de publicación de fotos y videos, así como en servicios de mensajería instantánea, con mil 692 reportes.

Las amenazas dirigidas a usuarios y cuentas complementan el quinto lugar de la lista, donde los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las redes sociales para cometer estos ilícitos, con un total de 602 reportes.

Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llamó a la población a denunciar y seguir las recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes cibernéticos y utilizar de manera segura y responsable las herramientas tecnológicas.

La Policía Cibernética de la SSC emitió recomendaciones para prevenir este tipo de ciberdelitos: