Alcalde de Atizapán de Zaragoza llama a reforzar la seguridad desde el hogar

Al hacer entrega de un arcotecho en la Preparatoria Oficial y en el Jardín de Niños Anexa a la Normal, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, hizo un llamado a madres y padres de familia para mantener una supervisión cercana sobre sus hijos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública desde el núcleo familiar. El edil sostuvo que la prevención del delito comienza en casa y que la formación en valores es determinante para el futuro de la sociedad.

“A veces nos quejamos de la falta de seguridad; yo solo les recuerdo que detrás de cada delincuente existe una familia que no supo formar adecuadamente a sus hijos”, expresó el alcalde, quien subrayó que la educación en el hogar es la base para que niñas, niños y jóvenes se conviertan en adultos respetuosos, responsables y cumplidos con sus obligaciones.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Paty Arévalo, Rodríguez Villegas destacó que su administración ha impulsado diversas acciones orientadas al desarrollo de la niñez y la juventud, entre ellas la entrega de becas educativas y la mejora de la infraestructura escolar. El objetivo, dijo, es garantizar una educación de calidad que contribuya a la formación integral de los estudiantes.

En el caso específico de este centro educativo, las nuevas instalaciones permitirán que las y los alumnos realicen actividades físicas protegidos de las inclemencias del sol. A esta obra se suman otras entregas previas en el mismo plantel, como dos aulas digitales en la secundaria, una en la preparatoria y otra más en la Normal, además de computadoras para el turno matutino.

“Estoy muy contento de estar aquí entregando obras que benefician a todas y todos ustedes. Ya tuvimos la oportunidad, en fechas anteriores, de apoyar a este plantel y hoy regresamos para continuar respaldando a la educación”, señaló el munícipe durante su mensaje a la comunidad escolar.

El presidente municipal enfatizó que su gobierno mantiene un compromiso firme con el sector educativo, al considerar que invertir en infraestructura y herramientas tecnológicas es también una forma de prevenir situaciones de riesgo entre la población juvenil. En ese sentido, reiteró que la colaboración entre autoridades y familias es esencial para construir entornos más seguros.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF reconoció la labor de docentes y padres de familia en la formación de los estudiantes, y reiteró el respaldo de la institución para atender las necesidades de las comunidades escolares. Aseguró que el DIF municipal continuará trabajando de la mano con el gobierno local para impulsar el bienestar de la niñez.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca no solo mejorar las condiciones físicas de los planteles, sino también enviar un mensaje sobre la importancia de la corresponsabilidad social en la construcción de paz y legalidad. La entrega de los arcotechos forma parte de un programa más amplio de rehabilitación de espacios educativos en el municipio.