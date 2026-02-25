Alcaldía Benito Juárez suma 55 jornadas de atención ciudadana en un año

La alcaldía informó que ha realizado 55 jornadas entre febrero de 2025 y febrero de 2026

La alcaldía Benito Juárez llevó a cabo una nueva jornada del programa “Brigadas BJ” en el Parque Las Américas, ubicado en la colonia Narvarte Oriente, donde se ofrecieron servicios gratuitos a la población.

Del 28 de febrero de 2025 al 17 de febrero de 2026 se han realizado 55 brigadas en diversas colonias, con un total de 8 mil 425 personas beneficiadas, de las cuales 5 mil 768 son mujeres y 2 mil 657 hombres.

Durante la jornada en Narvarte Oriente, personal de distintas áreas brindó atención directa a vecinas y vecinos. Entre los servicios proporcionados se incluyeron toma de signos vitales, detección de glucosa, examen de la vista, asesoría psicológica y valoración dental.

También se impartió capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y orientación sobre prevención de fugas de gas e incendios. Además, se ofreció atención del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), asesoría jurídica, bolsa de trabajo y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

La brigada contempló actividades culturales y recreativas, así como servicios de duplicado de llaves, reparación de cables de electrodomésticos, aplicación de gelish, manualidades, reparación de calzado, corte de cabello y orientación para la creación de huertos familiares.

Según la alcaldía, los servicios con mayor demanda han sido la toma de signos vitales y el examen de la vista, así como el duplicado de llaves, la reparación de calzado y el corte de cabello.

Las autoridades informaron que las brigadas continuarán realizándose en distintas colonias como parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía en espacios públicos.