Amplían consulta del Plan General de Desarrollo hasta el 10 de abril; suman 200 mil propuestas ciudadanas

La consulta pública del Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 se ampliará hasta el 10 de abril, luego de que el proceso acumulara alrededor de 200 mil propuestas ciudadanas, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la inauguración del Foro Capital y Metrópoli.

Al encabezar el encuentro en la sede de la Comisión de Derechos Humanos local, la mandataria señaló que la prórroga busca garantizar una participación sin restricciones.

“Estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta, hasta el 10 de abril”, dijo ante funcionarias, legisladoras y representantes de organizaciones civiles.

De acuerdo con cifras presentadas durante el acto, se han realizado 650 actividades entre foros, talleres y encuentros; se recibieron 40 mil cédulas domiciliarias y, a través de la plataforma digital Plaza Pública, se integraron 12 mil 500 propuestas adicionales. En pueblos originarios y comunidades indígenas residentes se llevaron a cabo 68 asambleas.

Clara Brugada sostuvo que el proceso participativo es resultado de una ruta iniciada desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual estableció un sistema de planeación de largo plazo. “Le debemos a la Constitución de la Ciudad de México, el tener, digamos, un Sistema de Planeación, que no se tiene en ningún estado de la República”, afirmó.

Participación de infancias y jóvenes

Con apoyo de la Autoridad Educativa Federal se aplicaron 120 mil encuestas a niñas y niños en 500 planteles bajo la pregunta “¿Cómo sueñas tu ciudad?”. Además, con acompañamiento de UNICEF se realiza una consulta electrónica dirigida a jóvenes.

La jefa de Gobierno subrayó que el objetivo es incorporar visiones diversas en la definición del proyecto de ciudad.

“Nunca más una ciudad, sin la voz de los pueblos originarios; sin el poder colectivo de los pueblos milenarios que tenemos en la ciudad”, expresó.

Los ejes que mayor participación han generado son salud, bienestar y sistema de cuidados, vivienda asequible, espacio público, equilibrio ecológico, economía dinámica y pluralidad cultural.

Visión al 2045 y pendientes legislativos

El Plan General busca orientar las políticas públicas de la capital durante los próximos 20 años. Brugada planteó que la planeación debe ir acompañada de instrumentos como la Ley y los programas de Ordenamiento Territorial, aún en proceso.

También delineó una visión que incluye electromovilidad, economía circular y fortalecimiento del espacio público.

“Queremos que esta ciudad sea libre de violencia hacia las mujeres”, señaló, al referirse a la meta de consolidar una capital con enfoque de igualdad y derechos.

La mandataria convocó a continuar el diálogo social para integrar y sistematizar las propuestas recibidas, con el fin de construir el documento rector que definirá el rumbo de la ciudad hacia 2045.