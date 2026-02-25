“Caminemos Seguras”: mujeres mexiquenses reconocen la transformación de sus comunidades

“Caminemos Seguras”

El Gobierno del Estado de México, a través de la estrategia Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, ha transformado los entornos de vida cotidiana para mujeres en distintos municipios, con la rehabilitación integral de avenidas y calles que permite la recuperación de espacios públicos.

Estos trabajos se han realizado en los municipios con Alerta de Violencia de Género y consiste en recuperar y dignificar espacios realizando trabajos de pavimentación, luminarias, cámaras de seguridad y botones de pánico.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, resaltó que cuando una calle está bien pavimentada, iluminada y cuidada, cambia la dinámica social, las familias vuelven a salir, las niñas, jóvenes y mujeres caminan con mayor tranquilidad y de este modo la comunidad se fortalece.

Esta acción se suma al objetivo de hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

En Toluca, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz, mujeres mexiquenses comparten cómo esta iniciativa impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impactó de manera positiva en su seguridad y en su identidad comunitaria.

“La verdad nos ayudó mucho, porque anteriormente estaba muy oscuro, ahorita ya hay luz, ya podemos caminar un poco más seguras de lo que anteriormente se podía”, dijo María del Consuelo Patricio, vecina de San José Otzacatipan en Toluca.

Se trata de una estrategia para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, además de mejoramiento urbano y de organización, en la que las mujeres mexiquenses participan en la recuperación de espacios públicos.

Otra de las estrategias que destacan las mujeres mexiquenses es la iniciativa de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) que busca la prevención de la violencia y comparte información sobre cómo actuar ante una emergencia, por ejemplo, el uso adecuado de los botones de pánico y contacto directo con las autoridades.

Todas estas estrategias con perspectiva de genero buscan prevenir, atender y erradicar la violencia de género, además de mejoramiento urbano y de organización para mejorar la vida de mujeres mexiquenses.