Edomex incorpora 12 nuevas máquinas para infraestructura agrícola y uso eficiente del agua

El Gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, puso a disposición de los municipios con vocación agrícola 12 nuevas máquinas y vehículos pesados como parte del programa “Maquinaria para Transformar el Campo Mexiquense”, orientado a fortalecer la infraestructura rural y la tecnificación para el uso eficiente del agua.

Autoridades estatales informaron que la inversión destinada a este equipamiento asciende a 49 millones 600 mil pesos. Las nuevas unidades se integran al parque vehicular de la Secretaría del Campo, que ya contaba con 56 máquinas para apoyar labores en comunidades rurales.

El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, señaló que el nuevo equipo permitirá realizar trabajos como apertura y rehabilitación de caminos, movimiento de materiales y obras para garantizar el acceso al agua en zonas productivas.

La Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, indicó que los ayuntamientos pueden solicitar directamente el apoyo de la maquinaria a la dependencia estatal.

El equipamiento entregado está conformado por tres motoniveladoras para mantenimiento de caminos rurales; dos retroexcavadoras destinadas al desazolve de canales, rehabilitación de bordos y construcción de obras hídricas; y un tractocamión para el traslado de materiales y maquinaria.

También se incorporaron dos camiones tipo volteo 4x2 con capacidad de siete metros cúbicos, dos camiones tipo volteo 6x4 con capacidad de 14 metros cúbicos y dos camiones tipo cisterna con capacidad de 10 mil litros, que podrán utilizarse en el abastecimiento de agua, apoyo a la captación y atención de contingencias.

De acuerdo con cifras oficiales, entre septiembre de 2023 y febrero de 2026, el uso de la maquinaria estatal ha beneficiado a alrededor de 10 mil productores y ha impactado más de 25 mil hectáreas en 65 municipios de la entidad.

En ese periodo se reporta la construcción de 211 bordos de almacenamiento, más de 100 ollas de captación de agua, cerca de mil kilómetros de desazolve en ríos, canales, arroyos, presas y jagüeyes, así como 2 mil 600 kilómetros de caminos saca cosecha y trabajos de nivelación de parcelas.

Las y los productores pueden gestionar el apoyo a través de sus ayuntamientos o directamente ante la Secretaría del Campo. Los municipios, a su vez, realizan aportaciones para combustible o mantenimiento de las unidades cuando es necesario, con el objetivo de ejecutar proyectos que beneficien a la población rural.