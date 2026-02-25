Gobierno de Texcoco impulsa credencialización de artesanos ante el IIFAEM

Con el objetivo de fortalecer la actividad artesanal y fomentar el desarrollo económico local, el Gobierno de Texcoco, en coordinación con el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), llevó a cabo la entrega de credenciales e inscripción de artesanos al padrón estatal.

El evento se realizó en el Auditorio Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO), donde personal de las direcciones de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Texcoco, junto con representantes del IIFAEM, hicieron entrega de 100 credenciales y realizaron la renovación de 50 más, beneficiando a un centenar de artesanos del municipio.

La directora de Turismo de Texcoco, Rosana Espinoza Olivarez, explicó que actualmente se cuenta con un padrón de 150 artesanos registrados, a quienes se les están abriendo espacios dentro del Estado de México para que puedan comercializar sus productos y fortalecer su actividad productiva.

“Se trata de impulsar su desarrollo, brindarles herramientas y generar oportunidades para que puedan dar a conocer sus artesanías en más espacios”, señaló la funcionaria municipal.

Agregó que además de la entrega y renovación de credenciales, también se realizaron nuevos registros de artesanos tanto de Texcoco como de municipios vecinos, quienes buscan integrarse al padrón del IIFAEM para acceder a los beneficios que ofrece esta institución.

Espinoza Olivarez destacó que, en acuerdo con el IIFAEM, Texcoco fue designado como sede para la entrega de credenciales, lo que permitió la participación de artesanos provenientes de Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Chiautla y Tezoyuca, quienes acudieron principalmente a realizar su registro.

La credencial del IIFAEM permite a las y los artesanos acceder a espacios de comercialización, ferias, exposiciones y programas de capacitación, así como recibir orientación para fortalecer sus procesos productivos y ampliar sus oportunidades de venta.

La directora de Turismo hizo un llamado a los artesanos de Texcoco que aún no forman parte del padrón para que se acerquen a la dependencia municipal y puedan integrarse a este proyecto de credencialización, cuyo propósito es consolidar el crecimiento de los pequeños productores del municipio.

“Queremos que nuestras y nuestros artesanos tengan más oportunidades, que puedan posicionar sus productos y que Texcoco sea reconocido por su riqueza cultural y artesanal”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco busca incentivar el desarrollo económico de este sector, al tiempo que promueve a las artesanías como parte fundamental del patrimonio cultural y turístico del municipio.

Bajo el lema de que Texcoco es cultura, tradición, fiestas y artesanías, la administración municipal refrenda su compromiso de respaldar a quienes preservan técnicas y saberes tradicionales, fortaleciendo su economía y proyectando su trabajo a nivel estatal y regional.