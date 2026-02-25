Invierte Gobierno del EdoMéx 17 mdp en Unidad Deportiva en Texcalyacac

El Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, entregó instalaciones deportivas que benefician a más de 8 mil mexiquenses, esto como parte de las acciones que buscan rescatar el tejido social y combatir la violencia.

El espacio fue renovado y consta de más de 18 mil metros cuadrados, cuenta con una inversión de más de 17 millones de pesos y fue presentado este miércoles por el Gobierno del Estado de México, mismo que es encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez.

En representación de la gobernadora Gómez, Maza Lara entregó formalmente este complejo. Durante el acto, el secretario estatal enfatizó que la instrucción de la Mandataria mexiquense es clara: convertir la inversión pública en una herramienta de justicia social y priorizar obras que consolidan al 2026 como el año de mayor dinamismo en infraestructura para la entidad.

Por su parte, Brenda Camacho Tornero, Presidenta Municipal de Texcalyacac, destacó la cercanía y sensibilidad social de la gobernadora y agregó que, gracias a la coordinación del Gobierno estatal con los municipios, los resultados llegan a las comunidades y se fortalece la confianza ciudadana.

La intervención consistió en la rehabilitación de canchas de futbol y de usos múltiples, con lo que se garantizan superficies seguras y dignas para los usuarios.

Deportistas locales ahora cuentan con un área de frontón completamente modernizada, una trotapista, mesas de ping-pong, nuevos ejercitadores al aire libre y módulos de juegos infantiles.