Realiza Tlalnepantla operativo “Liberación de Vialidades”

Con el objetivo de recuperar el orden en la vía pública y mejorar la movilidad, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla llevó a cabo el operativo denominado “Liberación de Vialidades”, mediante el cual se retiraron 80 objetos que eran utilizados para apartar lugares de estacionamiento en calles del municipio.

Durante esta acción, elementos de seguridad recorrieron diversas zonas para identificar obstáculos colocados en la vía pública, como cubetas, cajas, botes, llantas y otros artículos que impedían el libre tránsito y el uso adecuado de los espacios destinados a estacionamiento.

Las autoridades municipales informaron que, además del retiro de estos objetos, se aplicaron sanciones a conductores que se encontraban mal estacionados, con el fin de reforzar el cumplimiento del reglamento de tránsito y evitar prácticas que afectan la movilidad urbana.

El operativo “Liberación de Vialidades” forma parte de una estrategia integral para garantizar calles libres y seguras para todas y todos, tanto peatones como automovilistas. La ocupación indebida de espacios públicos genera conflictos vecinales, riesgos para la circulación y afecta la imagen urbana.

La Comisaría General señaló que estas medidas buscan recuperar el orden urbano, fortalecer la seguridad y mejorar el flujo vehicular en distintas colonias de #NuestraCiudad. Asimismo, reiteró que la vía pública es un espacio común que debe respetarse y utilizarse conforme a la normatividad vigente.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar apartar lugares de estacionamiento y a respetar las disposiciones de tránsito, ya que estas acciones contribuyen a una mejor convivencia y a una ciudad más organizada.

Finalmente, se informó que este tipo de operativos continuarán de manera periódica en distintos puntos del municipio, como parte del compromiso de mantener vialidades libres, seguras y funcionales para beneficio de la población.