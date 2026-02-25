Reconocen labor de corporaciones de seguridad en Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad que participan en la estrategia conjunta para atender la situación de seguridad en el país y en la demarcación.

Durante la sesión de la Mesa de Construcción de Paz, realizada con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, la alcaldesa destacó la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y otras instancias que forman parte de los operativos coordinados.

En su intervención, señaló que la seguridad requiere coordinación institucional y colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Indicó que, desde el inicio de su administración, se retomaron las mesas de coordinación para la construcción de paz y seguridad, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.

De acuerdo con la alcaldía, como parte de esta estrategia se han implementado acciones como vigilancia estratégica y operativos nocturnos en las 33 colonias que integran la demarcación. Asimismo, informó que se mantienen activos más de 56 mil puntos de luz mediante el programa Brilla Cuauhtémoc, orientado al mejoramiento del alumbrado público.

La alcaldesa afirmó que estas acciones forman parte de un esquema de coordinación permanente entre autoridades locales y federales. Añadió que la demarcación continuará participando en los mecanismos de seguridad establecidos en la Mesa de Construcción de Paz.

Finalmente, la administración de alcaldía Cuauhtémoc reiteró su compromiso de mantener la colaboración con las instancias de seguridad para atender las necesidades de protección en la dem