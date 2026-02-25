Robo de vehículo en Edomex disminuye 54% en 2026 con estrategias de la Mesa de Paz

Robo de vehículo en Edomex disminuye 54% en 2026

Como resultado de la estrategia de seguridad de la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México disminuyó 54 por ciento el robo de vehículo, esto de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) del 1 de enero al 24 de febrero comparado con el mismo periodo del año pasado.

“Este miércoles en la Mesa de Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reportó la disminución de 54 % en el delito de robo de vehículo, del 1 de enero al 24 de febrero de este año y en comparación al mismo periodo en 2025” declaró la gobernadora mexiquense.

Según los datos expuestos, se contabilizaron 2 mil 386 robos, frente a los 5 mil 166 registrados en el mismo lapso de 2025. La diferencia es de 2 mil 780 vehículos menos, una significativa reducción que demuestra el avance de la entidad de acuerdo a seguridad y tranquilad para los habitantes.

La disminución de este delito es un resultado de la coordinación permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales, que han reforzado puntos estratégicos de vigilancia, operativos carreteros y monitoreo para detectar unidades con reporte de robo y facilitar su recuperación.