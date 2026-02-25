Sismo hoy en Cuajimalpa: ¿De cuánto fue el temblor este 25 de febrero en CDMX?

Un sismo de magnitud 2.3 se registró la tarde de este martes 25 de febrero de 2026 en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.

¿A qué hora y dónde fue el temblor en Cuajimalpa?

Según el reporte del SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:05:05 horas, con epicentro en Cuajimalpa de Morelos. El sismo tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, lo que explica que haya sido percibido de manera ligera por algunos habitantes de la zona.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX 25/02/26 18:05:05 Lat 19.36 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 26, 2026

¿Se activó la alerta sísmica?

Debido a su baja magnitud, el sismo no ameritó la activación de la Alerta Sísmica, ni se reportaron daños, evacuaciones o afectaciones en servicios. Autoridades capitalinas tampoco informaron sobre incidentes derivados del movimiento.

Este tipo de microsismos son comunes en algunas zonas del poniente de la Ciudad de México y, aunque pueden sentirse de forma breve, no representan riesgo para la población.