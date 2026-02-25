Temporada de jacarandas: ¿cuándo inicia y los mejores lugares en la CDMX para verlas?

Temporada de Jacarandas en CDMX Temporada de Jacarandas en CDMX (pixabay)

Como si la ciudad se uniformara previo al mes de la lucha feminista, la temporada de floración de las jacarandas comienza durante el mes de febrero, siendo marzo su punto mas importante y finalizando durante el mes de abril.

Durante los últimos años, debido a un cambio climático se han podido observar el inicio de la floración desde el mes de enero.

¿Cual es el origen de la flor de jacaranda?

El origen de estos arboles se remonta a Sudamérica, principalmente en los países de Brasil, Perú y Argentina. Actualmente forman parte de la identidad de la Ciudad de México, pero fueron introducidas en los años 20’s por el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, quien sugirió plantarlas como alternativa a los cerezos japoneses que no florecían en el clima capitalino.

Aunque el propio árbol lo desconoce, su objetivo es embellecer la ciudad con su hermoso color y su capacidad de adaptación al clima.

¿Donde acudir para apreciar estos arboles?

Toda la CDMX se tiñe de lila durante esta temporada, sin embargo algunos de los mejores sitios para disfrutarla y pasar un buen rato son:

Alameda Central y de Santa María la Ribera : Posee vistas más tradicionales y se pueden percibir toques aromáticos.

: Posee vistas más tradicionales y se pueden percibir toques aromáticos. Parque México y Parque Lincoln : Principalmente en las zonas de la Condesa y Polanco.

: Principalmente en las zonas de la Condesa y Polanco. Bosque de Chapultepec y Coyoacán : Ideales para una cita o como spots fotográficos.

: Ideales para una cita o como spots fotográficos. Paseo de la Reforma : La avenida principal que se uniforma bajo el color violeta.

: La avenida principal que se uniforma bajo el color violeta. Avenida Presidente Masaryk: Una mezcla de moda y naturaleza.

Planea una salida con amigos preferentemente durante el mes de marzo para aprovechar al 100% esta temporada.