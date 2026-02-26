Autoridades del Edomex anunciaron concierto de jazz

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

La Secretaría de Cultura y Turismo (Sectur) invitó a la población a asistir este sábado 28 de febrero al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), donde se realizarán actividades artísticas y formativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Dentro de la agenda de fin de semana, a las 12:00 horas se llevará a cabo la narración del cuento “El gato con botas” en la ludoteca de la biblioteca, actividad enfocada en el público infantil para incentivar la lectura y la imaginación.

En punto de las 15:00 horas se realizará la conferencia “Procesos Creativos. Capítulo: Artes visuales y plásticas”, impartida por Facundo Pérez Orduña, quien compartirá una reflexión sobre la construcción de propuestas artísticas contemporáneas.

La programación finalizará a las 17:00 horas con la presentación de la Texcoco Big Band Jazz en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, agrupación que ofrecerá un repertorio de jazz con talento local.

La dependencia indicó que todos los eventos son gratuitos y que cada fin de semana el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado sobre la carretera Federal Los Reyes-Texcoco kilómetro 14.3, abre sus puertas para el público general.

