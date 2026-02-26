Azucena Cisneros fortalece estrategia de seguridad con Sendero Seguro en Santa Clara

El gobierno municipal de Ecatepec inauguró un nuevo Sendero Seguro en la comunidad de Santa Clara Coatitla, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y mejorar el entorno urbano en zonas de alta movilidad peatonal.

El tramo recuperado abarca 370 metros lineales sobre las calles Mezquite y Guerrero, iniciando en la vía Morelos, a la altura de la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, un punto transitado diariamente por miles de personas, especialmente usuarios que se dirigen hacia la parte alta de San Andrés de la Cañada.

En representación de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, encabezó el corte del listón inaugural. Destacó que estas acciones buscan devolver espacios públicos a la ciudadanía y generar trayectos más seguros, principalmente para mujeres y niñas.

Las calles intervenidas anteriormente presentaban condiciones de oscuridad y abandono, lo que generaba temor entre la población. Con la implementación del Sendero Seguro se realizaron diversas acciones de mejoramiento urbano que incluyen la instalación y rehabilitación de luminarias, limpieza integral y balizamiento.

De acuerdo con el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, se instalaron 30 luminarias nuevas y se reconectaron otras 17, además de llevar a cabo trabajos de poda de árboles, encalado de bardas, señalización vial y el retiro de 3.4 toneladas de basura acumulada en la zona.

Vecinos de Santa Clara reconocieron la transformación del espacio. Gonzalo Austria Cortés, habitante del lugar, señaló que anteriormente la calle Mezquite generaba miedo entre quienes transitaban por ella. “Antes daba miedo la calle Mezquite”, expresó. Añadió que ahora la vialidad cuenta con mejor iluminación, menos basura y mejores condiciones de pavimento.

El nuevo Sendero Seguro conecta directamente con la terminal Santa Clara del Mexicable, lo que beneficia de manera directa a usuarios del transporte público, quienes utilizan diariamente esta ruta para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

Autoridades municipales subrayaron que este tipo de intervenciones forma parte de una estrategia integral que contempla no solo la recuperación de espacios físicos, sino también el fortalecimiento del tejido social y la prevención del delito mediante entornos más seguros.

Durante el evento estuvieron presentes representantes vecinales y autoridades auxiliares, entre ellos Ana Bertha Chores Martínez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci); el delegado Miguel Ángel Hevia del Puerto López; Claudia Fragoso, de la UTC 48; y Araceli Cano Carrillo, directora de Gobierno municipal.