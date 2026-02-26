Cae 23% acoso y abuso sexual en el Metro en 3 años

Sistema de Transporte Colectivo Metro El ilícito de robo al interior de las 195 estaciones sigue con números promedios de más de mil 300 hurtos anuales. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Los delitos de abuso y acoso sexual dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tuvieron una baja del 23 por ciento del 2022 al 2025, de 366 carpetas de investigación en conjunto iniciadas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el primer año, a 282 en el último.

Sin embargo, el ilícito de robo al interior de las 195 estaciones sigue con números promedios de más de mil 300 hurtos anuales.

Por sí solo, el crímen de abuso sexual — implica actos físicos no consentidos (tocamientos, forzar relaciones) — fue el más denunciado, con bajas importantes paulatinas. En el 2022, 342 víctimas acudieron al Ministerio Público a denunciar a su agresor, en tanto que, para el año siguiente, 337 afectados acusaron a su violentador.

Para el 2024, cuando inició el reforzamiento de vigilancia en todas las estaciones del sistema, incluso con agentes de la policía encubiertos, el índice de carpetas de investigación abiertas cayó 14 por ciento conforme al año anterior, con 291 denuncias.

El asentamiento en los números y el bajo crecimiento de la incidencia delictiva en la mayoría de los crímenes ocurrió en el periodo 2024 - 2025, cuando se incrementó la fuerza de seguridad en el Metro a causa de los múltiples reportes de personas que eran inyectadas con narcóticos para despojarlos de sus pertenencias.

El reforzamiento de la seguridad incluyó el despliegue de uniformados en los andenes de todas las estaciones del metro, así como al interior de los trenes, por lo que a los cinco mil 800 elementos asignados a la vigilancia de la red, se sumaron 200 más de los grupos Zorros y Panteras.

Además, se dirigieron los policías encubiertos al interior de los trenes, que actuarían en apoyo de las víctimas en caso de ser necesario, así como “usuarios simulados”.

Así, en los resultados, la tendencia de la incidencia del abuso sexual continuó a la baja. Al cierre del 2025 se acumularon 258 denuncias, 11 por ciento menos que el año pasado.

Por lo tanto, a partir del 2025, los usuarios del Metro tuvieron a su alcance mayores herramientas de vigilancia, que al mismo tiempo acercó al posibilidad de denunciar cualquier ilícito, con mayor número de elementos policiacos que los acercaron al Ministerio Público, esto en combate a la cifra negra, es decir, los delitos que no son registrados por desdeño o desinterés del a víctima.

La incidencia de acoso sexual — intimidaciones verbales, gestuales o escritas, creando un entorno para amedrentar, lo que puede preceder al abuso — es menor. Específicamente, en 2022, se denunciaron 26 crímenes de acoso sexual en convoys, pasillos y áreas de espera de los trenes; en tanto, en el último año se reportaron 24.

El único repunte que tuvo este delito fue en 2023, cuando creció 31 por ciento en comparación al año anterior, con 34 carpetas, pero en el 2024 volvió a descender a 30 denuncias.

En diciembre del 2025, el STC anunció un nuevo reforzamiento integral de seguridad que incluye cinco mil 600 elementos policiales, mayor coordinación interinstitucional, nuevos esquemas de vigilancia, inversión en videovigilancia y operativos especiales.

Además, se realizaron cambios en la imagen y vestimenta del personal policial dentro del sistema, con el objetivo de hacerlos más visibles y generar mayor sensación de seguridad entre los usuarios. Conforme a las autoridades, las acciones disminuyeron de manera importante la incidencia de hechos que generaban preocupación entre la población, lo que también impactó positivamente en la percepción de seguridad.

Y efectivamente, el mes de diciembre del 2025 fue de menor ejecución de los delitos de acoso y abuso sexual, con ceo carpetas de acoso y 17 de abuso. En 2023, en ese mismo mes se denunciaron 28 delitos de abuso sexual, 39 por ciento de reducción en dos años.

No obstante, el robo a usuarios del Metro sigue como el crimen más reportado, aunque sin crecimientos notables. En el 2022, mil 338 personas fueron víctimas de atracos, con una ligera subida a mil 356 para 2023. Aunque en el 2024 el reporte de incidencia bajó a mil 184, en 2025 la cifra creció 20 por ciento, con mil 419 hurtos.