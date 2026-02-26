Cae Liliana “N”, dirigente del robo de autopartes al servicio de “La Unión Tepito”

Detenidos Liliana "N", Iván "N y David "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Liliana Rodríguez Porras de 45 años de edad, aparente operadora de una célula delictiva, la cual se dedica al robo de vehículos particulares, venta de autopartes, así como compra, venta y distribución de droga, y vinculada al grupo “La Unión Tepito”.

Fue detenida junto a Iván Maldonado Rubio de 29 años de edad y David Reyes Rodrigo, de 30 años, colaboradores dedicados al resguardo de los inmuebles donde se almacenan las autopartes y a la distribución de narcóticos.

En dos domicilios ubicados en calles de la colonia Buenos Aires, estos criminales almacenaban autopartes robadas y para la venta de narcóticos.

Los oficiales ingresaron al primer domicilio ubicado en la calle Renacimiento, donde aseguraron cinco toneladas de autopartes, placas de circulación con reporte de robo y un equipo celular, asimismo detuvieron a Iván Maldonado.

La segunda orden de cateo se implementó en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Renacimiento y Doctor Gilberto Bolaños Cacho, en el que aseguraron tres toneladas de autopartes y una placa de circulación con reporte de robo.

Asimismo, en las inmediaciones de los domicilios cateados, los agentes detuvieron a Liliana Rodríguez y a David Reyes, con 22 dosis de metanfetamina, 34 más de cocaína, 41 bolsitas con marihuana, 15 pastillas y dinero en efectivo.