Capacitan a mil 428 docentes sobre prácticas educativas inclusivas en Centros de Atención Múltiple

Taller:“Docentes y Padres de Familia ante la discapacidad, una visión inclusiva”

La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) concluyó la impartición del taller “Docentes y Padres de Familia ante la discapacidad, una visión inclusiva”, la cual participaron mil 428 docentes, asesores y supervisores de los subsistemas estatal y federal que laboran en Centros de Atención Múltiple (CAM).

El secretario del SECTI , Miguel Ángel Hernández Espejel, resaltó la importancia de la consolidación de la práctica docente en aspectos como la construcción de la identidad de las y los estudiantes, el acompañamiento a las familias ante procesos de duelo, la formación en límites y el abordaje de los principales trastornos del neurodesarrollo presentes en las aulas, con especial atención al autismo.

El taller se llevó a cabo durante cuatro semanas mediante 17 sesiones en modalidad híbrida: sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas, con acompañamiento de especialistas en la materia, permitiendo la mejora de la formación del personal que atiende a estudiantes con discapacidad en los Servicios de Educación Especial.

En la capacitación se brindaron herramientas psicoafectivas, cognitivas y sociales para otorgar acompañamiento académico y socioemocional a estudiantes con discapacidad, así como para trabajar en colaboración con madres y padres de familia.

A través del programa SOY, la dependencia entregó a los asistentes materiales impresos que les permitirán aplicar lo aprendido en el aula y el trabajo en equipo con las familias.

El titular de la SECTI recalcó que el taller impartido a los docentes ampliará las posibilidades de aprendizaje integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en comunidades escolares inclusivas en la práctica cotidiana, acorde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

La Crónica de Hoy 2026