CDMX despliega más de 100 actividades por el 8M y lanza campaña (Adrián Contreras)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que incluye acciones culturales, deportivas, jurídicas y de salud en las 16 alcaldías.

La Ciudad de México realizará más de 100 actividades durante marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y pondrá en marcha la campaña “Somos la ciudad feminista que no se rinde y no retrocede”, con la que el gobierno capitalino busca visibilizar políticas públicas y servicios dirigidos a garantizar derechos y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Al encabezar la presentación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la capital “es una ciudad que lucha y protege los derechos de las mujeres” y sostuvo que el objetivo central de su administración es que esos derechos se traduzcan en condiciones reales de vida.

“No se trata sólo de una consigna; queremos que cada mujer en esta ciudad sepa que no está sola y que sus derechos se ejercen todos los días”, expresó.

La estrategia contempla actividades culturales, jornadas jurídicas, servicios de salud, encuentros deportivos y acciones territoriales en las 16 alcaldías. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, las dependencias capitalinas participarán con una agenda conjunta que será difundida en una cartelera digital disponible en sus sitios oficiales.

Clara Brugada subrayó que la conmemoración del 8 de marzo no se limita a actos simbólicos.

“La igualdad sustantiva es nuestra meta y vamos a trabajar hasta alcanzarla en todos los ámbitos de la vida pública”, dijo.

Añadió que la campaña no sólo tendrá presencia gráfica en espacios públicos, sino que estará acompañada de acciones institucionales.

“No sólo va a pintar la ciudad, se va a mostrar en acciones concretas que impacten en la vida de las mujeres”, puntualizó.

CDMX despliega más de 100 actividades por el 8M y lanza campaña (Adrián Contreras )

Acciones en territorio

Las medidas anunciadas fueron jornadas territoriales de asesoría jurídica y regularización de documentos, así como módulos itinerantes para facilitar trámites de identidad y atención a mujeres que enfrentan procesos legales.

La Fiscalía capitalina instalará puntos de atención en distintas alcaldías para revisar carpetas de investigación y dar seguimiento a casos de violencia de género.

“Queremos que las mujeres tengan acceso directo a las instituciones y que la justicia avance con la celeridad que demandan”, sostuvo la mandataria. En ese sentido, insistió en que la coordinación entre dependencias es clave para evitar la revictimización y agilizar procedimientos.

La Secretaría de Salud organizará ferias de servicios y jornadas de reflexión en coordinación con otras instancias. También se llevará a cabo una clase masiva de educación integral en sexualidad en el Monumento a la Revolución, como parte de una estrategia para promover la autonomía física y la toma de decisiones informadas.

Además, se prevé la entrega de títulos de propiedad a cerca de 200 mujeres ejidatarias y rurales, con el objetivo de fortalecer su derecho a la tierra. Funcionarios explicaron que esta acción busca revertir rezagos históricos en la titularidad agraria femenina.

Cultura y deporte con perspectiva de género

En el ámbito cultural, el gobierno capitalino anunció la octava edición del Tiempo de Mujeres, que se desarrollará del 27 de febrero al 19 de abril en más de 60 sedes. La programación incluye exposiciones, conciertos, obras de teatro, proyecciones, talleres y conversatorios, con la participación de alrededor de mil 500 artistas.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, explicó que el festival evolucionará hacia una estrategia permanente durante todo el año, con el fin de transversalizar la perspectiva de género en la programación cultural.

Las actividades incluyen encuentros de mujeres en la música, un torneo de fútbol femenino abierto a equipos de diversas edades y el Rally Audiovisual Violeta para niñas y adolescentes.

También se realizará el “Campamento 8M” en la Sierra de Guadalupe, con diálogos ecofeministas y actividades comunitarias, así como el primer encuentro de arte público monumental feminista, enfocado en muralistas y creadoras que trabajan en el espacio urbano.

Clara Brugada reiteró que la política cultural forma parte de una transformación más amplia.

“La cultura universal no ha sido universal; ha sido predominantemente masculina. Nosotras queremos que la presencia, las historias y la estética de las mujeres formen parte central de esa cultura”, afirmó.

Igualdad como política de Estado

La jefa de Gobierno sostuvo que la conmemoración del 8M debe servir para evaluar avances y reconocer pendientes.

“Somos la ciudad feminista que no se rinde y no retrocede”, dijo, al señalar que la capital continuará fortaleciendo programas contra la violencia de género y ampliando espacios de participación.

La mandataria llamó a las mujeres a consultar la cartelera y participar en las actividades programadas.

“Queremos que esta ciudad siga siendo ejemplo de derechos y libertades para las mujeres de todo el país”, concluyó.