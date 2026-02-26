Convoca Romina Contreras a mantener la unidad y fortalecer el Estado de Derecho en México

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, hizo un llamado a mantener la unidad y la fortaleza entre los mexicanos para que prevalezca el Estado de Derecho en el país, al encabezar una ceremonia cívica donde se destacó la importancia de los valores nacionales y la identidad mexicana.

Durante el evento, se resaltó el significado de los símbolos patrios que representan los colores verde, blanco y rojo, como emblemas de la libertad, soberanía e independencia de México. La alcaldesa subrayó que fortalecer la identidad nacional contribuye a consolidar una sociedad más respetuosa de las leyes y comprometida con el bienestar común.

Romina Contreras señaló que la unidad es fundamental para enfrentar los retos actuales y continuar construyendo un municipio ordenado, seguro y con mayores oportunidades para todas las familias. En este sentido, reiteró que su administración mantiene el compromiso de trabajar bajo principios de legalidad, respeto y responsabilidad institucional.

En el marco de la ceremonia, la integrante del agrupamiento femenil de Tránsito y Vialidad de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad municipal, Andrea Rodríguez Olvera, destacó que Huixquilucan atraviesa una etapa de trabajo constante y desarrollo.

Afirmó que las acciones implementadas por el gobierno municipal han permitido fortalecer a las familias mediante mejoras en educación, seguridad y orden público en todo el territorio. “Estas acciones reflejan el compromiso con un Huixquilucan más moderno y seguro y con mejor calidad para todas y todos”, expresó.

Asimismo, señaló que actualmente el municipio impulsa programas dirigidos a apoyar a los sectores más vulnerables, ampliar las oportunidades educativas y promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Estas políticas buscan generar un entorno más justo y equitativo para la población.

La ceremonia cívica también sirvió para reconocer la labor de los elementos de seguridad y tránsito, quienes diariamente contribuyen a mantener el orden y la tranquilidad en el municipio.

Con este llamado a la unidad, el gobierno de Huixquilucan reiteró su compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de Derecho, como bases para garantizar el desarrollo y la estabilidad social en la demarcación.