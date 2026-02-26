Cuajimalpa refuerza medidas ante el estiaje y llama a uso responsable del agua

Ante el inicio de la temporada de estiaje, la alcaldía de Cuajimalpa anunció que reforzó las acciones para garantizar el abasto de agua y exhortó a la población a hacer un uso responsable del recurso, cuya disponibilidad disminuye de manera significativa entre marzo y mayo.

El alcalde Carlos Orvañanos informó que la demarcación mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para asegurar el suministro en todas las colonias.

“El agua es un recurso limitado y debemos cuidarlo entre todas y todos. Cada gota cuenta, especialmente en esta temporada”, señaló el edil.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el estiaje de 2026 tendrá su periodo más crítico entre marzo y mayo, cuando se prevén temperaturas de hasta 34 grados centígrados, lo que impactará en los niveles de almacenamiento del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Frente a este panorama, la alcaldía informó que implementó medidas preventivas para atender posibles emergencias relacionadas con la baja presión o interrupciones temporales en el servicio. Entre ellas se encuentra el monitoreo permanente, las 24 horas del día, de los niveles de almacenamiento y la comunicación directa con vecinos para atender reportes.

Asimismo, el gobierno local destacó la renovación de tramos de la red hidráulica como parte de las acciones para reducir fugas y mejorar la distribución. En septiembre pasado se concluyó la recuperación total de la red sobre la Avenida Tamaulipas, una de las principales vialidades de la demarcación, donde se habían detectado fracturas y deterioro en la tubería.

Las autoridades también llamaron a la ciudadanía a reportar fugas en la vía pública para su pronta atención y reparación, con el fin de evitar desperdicio.

Finalmente, la demarcación pidió denunciar la manipulación ilegal de válvulas, práctica que altera la distribución del agua y afecta a distintas zonas de la alcaldía, particularmente durante la temporada de mayor escasez.