¡CUIDADO! Este es el nuevo modus operandi de robo a casa habitación en el EdoMex y CDMX

Un nuevo esquema delictivo encendió las alertas en materia de seguridad tras revelarse la forma en que grupos criminales utilizan entregas falsas para detectar viviendas vulnerables.

El mecanismo inicia con visitas previas al domicilio. Los delincuentes recorren calles, observan movimientos y posteriormente regresan caracterizados como supuestos repartidores. Con el pretexto de entregar comida o paquetes, buscan confirmar si la vivienda está sola o identificar horarios y rutinas.

Una vez seleccionada la casa, regresan días después para forzar el acceso y cometer el robo a casa habitación, generalmente en cuestión de minutos.

Un caso viral que encendió la alerta

El modus operandi quedó evidenciado tras un asalto ocurrido en el Estado de México, donde cámaras captaron el momento en que los sujetos ingresaron al inmueble luego de haberlo vigilado previamente.

Dentro del domicilio se encontraba un menor que tuvo que resguardarse mientras los intrusos revisaban la vivienda, lo que muestra el nivel de riesgo que implica esta modalidad delictiva.

El caso generó preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes difundieron las imágenes para advertir sobre la importancia de tomar precauciones.

La modalidad ya había sido detectada

Autoridades han advertido que esta estrategia no es aislada. Reportes de seguridad señalan que los delincuentes suelen usar uniformes falsos, mochilas y motocicletas para simular servicios de entrega y ganar la confianza de las víctimas.

En algunos casos incluso muestran documentos apócrifos o fingen dejar paquetes para observar accesos, salidas y puntos vulnerables antes de regresar a concretar el atraco.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Especialistas en seguridad sugieren adoptar medidas simples que pueden marcar la diferencia:

Corrobora cualquier entrega

Si no esperas un paquete, confirma directamente con la empresa o el remitente.

Evita abrir la puerta

Utiliza mirillas, cámaras o interfones para identificar a la persona.

Refuerza la comunicación vecinal

La vigilancia entre residentes puede ayudar a detectar comportamientos sospechosos.

Reporta situaciones inusuales

Dar aviso oportuno a autoridades puede prevenir nuevos casos.