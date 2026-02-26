Azcapotzalco: Funcionarios pierden el control en operativo y confrontan a vecinos

Funcionarios pierden el control en operativo y confrontan a vecinos

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de funcionarios de la alcaldía Azcapotzalco encara y empuja a habitantes que solicitaban información sobre un operativo de limpieza en la colonia Santa Bárbara.

El operativo, que fue presentado como una acción de limpieza derivó en un altercado entre autoridades y vecinos, el cual quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran a personal de la alcaldía realizando labores en la vía pública, mientras un grupo de habitantes se acerca para pedir explicaciones sobre las acciones emprendidas. De acuerdo con testimonios de los propios vecinos, la inconformidad surgió ante la falta de información previa sobre el retiro de objetos y la intervención en la zona.

En el video se observa cómo la Directora de Gobierno de la demarcación discute con algunas personas. En un momento, la funcionaria pierde la compostura y confronta físicamente a una vecina, lo que provoca gritos y mayor tensión en el lugar. Otros ciudadanos intentan intervenir para separar a las partes y evitar que la situación escale.

Posteriormente, se ve a más funcionarios empujar e incluso patear a vecinos de la colonia.

Vecinos señalan falta de información

Habitantes de Santa Bárbara aseguraron que su intención era únicamente conocer los detalles del operativo, así como los fundamentos legales para llevarlo a cabo. Algunos afirmaron que no se oponen a las acciones de ordenamiento, pero cuestionaron que no hubiera diálogo previo ni notificación formal.

Tras el altercado, los trabajos se detuvieron momentáneamente mientras continuaban las discusiones. No se reportaron personas lesionadas de gravedad en el sitio, aunque algunos vecinos denunciaron agresiones físicas y verbales.