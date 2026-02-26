Incendio consume locales en la Central de Abastos de Ixtapaluca; no hubo lecionado

Central de Abasto de Ayotla, en el municipio de Ixtapaluca El incendio que se registró en la madrugada provocó daños materiales en decenas de puestos dedicados a carnes y productos fríos (X: @XHVX)

Un incendio de grandes dimensiones se registró la madrugada de este jueves al interior de la Central de Abasto de Ayotla, en el municipio de Ixtapaluca, movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia. Aunque no hubo personas lesionadas, las llamas dejaron pérdidas materiales en la zona de carnes y productos refrigerados.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de la 1:50 de la madrugada en la parte trasera del complejo comercial. Vecinos de colonias cercanas y automovilistas que circulaban por la carretera federal México-Puebla alertaron a las autoridades al observar llamas de varios metros de altura y una densa columna de humo negro que se alcanzaba a ver a kilómetros.

Conforme avanzó la madrugada, cerca de las 3:00 am, el incendio se intensificó y empezó a alcanzar decenas de locales y puestos semifijos. Habitantes de la zona señalaron que se escucharon pequeñas explosiones, presuntamente cuando el fuego llegó a tanques de gas instalados en algunos negocios.

Bomberos sofocan el incendio en la Central de Abastos

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, quienes trabajaron durante varias horas para contener y apagar por completo las llamas. En las labores también participaron OPDAPAS Ixtapaluca, policías municipales y ciudadanos que se sumaron para apoyar en lo posible.

Fue poco antes del amanecer cuando los equipos de emergencia lograron controlar la situación. Cerca de las 6:00 de la mañana, las autoridades informaron que el incendio estaba totalmente sofocado y que únicamente continuaban las maniobras de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara.

Solo se permite la entrada a la central a los comerciantes

Una vez asegurada la zona, se permitió el acceso a los comerciantes para que revisaran sus locales y evaluaran los daños. Hasta el momento no se ha dado a conocer la superficie afectada, aunque locatarios coincidieron en que la rápida intervención evitó que el fuego se extendiera a toda la central.

Protección Civil indicó que uno de los factores que facilitó la propagación del incendio fue el material con el que están construidos muchos de los puestos, principalmente madera y lámina.

El área permanece acordonada mientras peritos y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan las diligencias necesarias para determinar las causas que originaron el siniestro.