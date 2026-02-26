Más de 10 mil asistentes en el primer año de “Danzoneando” y “Cine de Barrio con Paz y Cultura”

Más de 10 mil personas participaron en el primer año de actividades de los programas culturales “Danzoneando” y “Cine de Barrio con Paz y Cultura”, iniciativas comunitarias que llevaron música en vivo y funciones gratuitas de cine a plazas, parques y centros culturales de la demarcación entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Ambos proyectos sumaron una asistencia de 10 mil 700 personas durante su primer año de operación. La programación incluyó más de 40 proyecciones cinematográficas sin costo, entre ellas la película “El niño y la garza”, dirigida por Hayao Miyazaki y reconocida con el Oscar a Mejor Película de Animación en 2024.

Las actividades se desarrollaron en espacios abiertos y recintos culturales con el propósito de ampliar el acceso a propuestas artísticas y fomentar la convivencia comunitaria.

En el caso de “Danzoneando”, las jornadas se realizaron bajo distintas modalidades como Viernes de Danzoneando, Danzoneando Itinerante, Danzón Vivo para el Oriente, Danzoneando en Pantitlán y Jueves de Danzón.

Durante este periodo, el programa de danzón reunió a más de siete mil 700 asistentes, quienes acudieron a encuentros musicales en la Explanada de la alcaldía, el Centro de Iniciación Musical “José Pablo Moncayo”, el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, el Centro Cultural de las Artes, el Jardín Silvestre Revueltas, el Parque Los Patos, el Parque de las Rosas y diversas Casas de Cultura.

En varias de las jornadas participó la Banda de Música de la alcaldía, que acompañó las sesiones de baile en espacios públicos. Las actividades incluyeron presentaciones en vivo y la apertura de pistas para que personas de distintas edades practicaran danzón, un género con arraigo histórico en la capital.

El programa “Cine de Barrio con Paz y Cultura” organizó más de 40 funciones gratuitas en colonias y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar cine nacional e internacional a públicos que, en muchos casos, no cuentan con salas comerciales cercanas.

Las proyecciones se realizaron en plazas y recintos culturales, con equipo móvil para facilitar su traslado a distintos puntos de la demarcación.

La asistencia registrada en ambos programas refleja la participación constante de vecinos y familias, que acudieron a las actividades a lo largo del año.