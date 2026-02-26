Plantean consolidar representación afromexicana en la reforma electoral

En el contexto del debate nacional sobre la reforma electoral, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Cecilia Aída Hernández, planteó la necesidad de consolidar mecanismos que garanticen una representación política efectiva de la población afromexicana.

Durante su participación en el foro “Acciones Afirmativas, Camino a la Reforma Electoral”, organizado por la Cámara de Diputados, la funcionaria sostuvo que las acciones afirmativas deben fortalecerse para asegurar una representación auténtica de los grupos históricamente excluidos.

En la mesa titulada “Población afromexicana: inclusión y visibilidad en la democracia mexicana”, Hernández Cruz expuso que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital del país habitan poco más de nueve millones de personas, de las cuales alrededor de 187 mil se autoadscriben como afromexicanas, lo que equivale a cerca del 2 por ciento de la población total.

La consejera explicó que en procesos electorales recientes el instituto local ha emitido lineamientos de postulación que incorporaron acciones afirmativas.

Estas medidas incluyeron, en un primer momento, el principio de autoadscripción simple y, posteriormente, el de autoadscripción calificada, en atención a criterios jurisdiccionales y al perfeccionamiento progresivo de estos instrumentos.

Uno de los principales retos, señaló, es evitar la simulación en las postulaciones, en particular cuando se trata de grupos que no siempre cuentan con estructuras organizativas consolidadas.

En ese sentido, consideró necesario que los partidos políticos mantengan un trabajo permanente con estas comunidades, a fin de que las candidaturas no surjan de manera improvisada, sino que respondan a procesos de vinculación y representación real.

También se refirió a un estudio realizado en coordinación con El Colegio de México para evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de las acciones afirmativas aplicadas en la postulación de candidaturas en la Ciudad de México.

Además, mencionó la organización de consultas con grupos de atención prioritaria —entre ellos personas afromexicanas— mediante asambleas informativas y consultivas en las que se recabaron propuestas para fortalecer su participación política.

Los planteamientos recogidos en esos ejercicios fueron la relevancia de que las propias organizaciones integradas por personas de grupos históricamente excluidos participen activamente en la definición y postulación de candidaturas.

La consejera sostuvo que el análisis de estas experiencias será un insumo relevante en la discusión de la reforma electoral, con el propósito de consolidar mecanismos que garanticen una representación acorde con la diversidad social de la Ciudad de México.