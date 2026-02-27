Capacitan a personal médico para la atención de crisis en pacientes con afectaciones emocionales

Secretaría de Salud y DIFEM capacitan a 30 profesionales del sector médico

La Crónica de Hoy 2026 — La Secretaría de Salud y en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), capacitaron a 30 profesionales de la salud sobre la aplicación del Código Morado, que establece lineamientos para la atención inmediata y especializada de personas con problemas de salud mental que se encuentren en crisis.

La formación se llevó a cabo en la Clínica de Salud Mental “Ramón de la Fuente” del DIFEM, con la asesoría del director del Hospital Psiquiátrico “José Sayago” y líder estatal del Código Morado, Samuel Hernández Lira, junto con su equipo de trabajo.

Durante la capacitación, Jadhyt Vilchis Ramírez, Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, explicó que esta estrategia salvaguarda la integridad de pacientes y personal médico. La preparación incluyó temas de salud mental, sustento jurídico, diagnóstico oportuno y tratamiento farmacológico.

Asimismo, los asistentes realizaron una práctica supervisada sobre técnicas de contención mecánica, procedimiento que se aplica bajo protocolos establecidos y con apego al respeto de los derechos humanos y la seguridad del paciente.