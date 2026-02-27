Capturan a 2 falsos servidores públicos que exigieron 12 mil pesos a víctima en el Centro Histórico

Detenidos Extorsionadores detenidos en el Centro Histórico. (SSC)

La policía capitalina detuvo a dos extorsionadores que exigieron 12 mil pesos a un comerciante en la colonia Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Estos criminales se hicieron pasar por funcionarios públicos y le pidieron dinero a un hombre a cambio de permitirle ingresar a su inmueble en la calle República de Colombia.

La víctima de 35 años de edad señaló a los sujetos que se encontraban metros adelante y refirió haberles entregado 12 mil pesos en efectivo por temor a que atentaran contra su integridad física.

Rápidamente, los uniformados los interceptaron y les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les aseguraron la cantidad en efectivo señalada por el denunciante, así como una carpeta de color negro que contenía un número de cuenta y una carpeta de investigación por despojo.