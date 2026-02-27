Delfina Gómez recibió el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El trofeo de la Copa Mundial 2026 llega a Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió el trofeo original de la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando el inicio de su recorrido por territorio nacional rumbo al evento deportivo global.

Con la llegada del galardón al Edomex, posiciona a la entidad como punto estratégico en la antesala del Mundial 2026, al convertirse en el primer punto de recepción en el país de uno de los símbolos deportivos más reconocidos a nivel global.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló la relevancia del AIFA como sede de dicho arribo internacional.

“La Copa no podría haber llegado a un mejor lugar que a este Aeropuerto Felipe Ángeles”, manifestó Ramón de la Fuente.

El trofeo tendrá su gira por ciudades como Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y Ciudad de México, previo al partido inaugural del Mundial de Futbol.

