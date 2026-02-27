Desmantelan banda de robo de vehículos en Azcapotzalco, GAM y VC

Detenida Mercedes Hernández. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Mercedes Hernández y a Gabriela Herrera Quintana, quienes forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo y desmantelamiento de vehículos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Este grupo liderado por un sujeto conocido como Rodolfo, y quien cambia constantemente de nombre para tratar de evadir a las autoridades se les relaciona con siete eventos de robo de vehículos ocurridos en 2025 y dos en el presente año.

De acuerdo con las indagatorias, utilizan el domicilio en la alcaldía Iztapalapa para ocultar los automóviles robados, los cuales cubren con lonas o fundas, y posteriormente son desmantelados para la venta de las piezas.

Los agentes localizaron un inmueble ubicado en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, donde ocultaban las autopartes.

En el lugar, los agentes detuvieron a Mercedes Hernández y a Gabriela Herrera Quintana y aseguraron 98 bolsitas de plástico transparente con marihuana, un arma de fuego larga con 10 cartuchos útiles, tres placas de circulación emitidas en el Estado de México y Morelos con reporte de robo, así como tres escáneres.