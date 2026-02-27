El Metro ampliará horario por concierto de Shakira en el Zócalo

Las Líneas 1, 2 y 9 extenderán su servicio hasta la madrugada del lunes

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció un horario especial de operación para el domingo 1 de marzo con motivo del concierto que ofrecerá la cantante Shakira en la plancha del Zócalo capitalino, a fin de facilitar la movilidad de los asistentes al evento masivo.

De acuerdo con el organismo, las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su servicio una hora adicional, por lo que los trenes operarán hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo. La medida busca ofrecer alternativas de traslado al término del espectáculo, previsto en el Centro Histórico.

Ese mismo día, la Línea 2 mantendrá un esquema especial de operación debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan actualmente. El servicio funcionará de las 7:00 a las 17:00 horas en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Durante ese periodo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindarán apoyo en el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez.

A partir de las 17:00 horas, la Línea 2 reanudará el servicio normal en todo su recorrido, de Tasqueña a Cuatro Caminos. No obstante, la estación Zócalo Tenochtitlán permanecerá cerrada desde el inicio de operaciones del domingo, por lo que el acceso al primer cuadro de la ciudad deberá realizarse mediante estaciones cercanas.

El Metro informó que las opciones más próximas para llegar al Zócalo serán Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Salto del Agua (Líneas 1 y 8), San Juan de Letrán (Línea 8), Pino Suárez (Líneas 1 y 2) e Isabel la Católica (Línea 1).

Como parte del operativo, la dirección general del STC instruyó reforzar la presencia de personal de Seguridad Institucional, principalmente en estaciones ubicadas en el Centro Histórico y en aquellas con mayor afluencia durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes, especialmente en las Líneas 1, 2 y 9.

Asimismo, se implementará un monitoreo permanente de la circulación de trenes desde los puestos centrales de control, donde reguladores de tráfico mantendrán comunicación directa con jefes de estación y conductores para atender cualquier eventualidad y agilizar la operación.

El organismo también emitió recomendaciones para quienes utilicen el sistema durante el evento, entre ellas respetar la línea amarilla de seguridad, sujetarse de los pasamanos dentro de los trenes, evitar recargarse en las puertas, permitir el libre cierre de las mismas y ceder los asientos reservados a personas que lo requieran.