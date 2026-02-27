Huixquilucan lanza convocatoria para el Tercer Festival Cultural de la Primavera

El Ayuntamiento de Huixquilucan, a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, lanzó la convocatoria para participar en el Tercer Festival Cultural de la Primavera, que este año incluye el concurso “Decora tu bicicleta o triciclo”, dirigido a niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general del municipio.

El evento se realizará el próximo viernes 20 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, en el Deportivo El Olivo, ubicado en avenida Camino Antiguo a Tecamachalco, colonia El Olivo. De acuerdo con la convocatoria oficial, el concurso tendrá una duración aproximada de una hora y media y forma parte de las actividades culturales que el gobierno municipal impulsa para fomentar la participación ciudadana y la convivencia familiar.

La temática central del concurso será “La Primavera”, por lo que los participantes deberán decorar sus bicicletas o triciclos con elementos alusivos a esta estación del año. El jurado calificador evaluará principalmente la creatividad, la originalidad y el diseño, además de considerar la puntualidad como parte de los criterios de calificación.

La convocatoria establece que podrán participar habitantes del municipio de Huixquilucan de todas las edades. Para el registro, los interesados deberán presentar una solicitud de inscripción, copia simple de la credencial de elector vigente (mostrando el original para cotejo), así como un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de menores de edad, el padre, madre o tutor deberá presentar la documentación correspondiente y firmar una carta de consentimiento.

El periodo de registro estará abierto del lunes 23 de febrero al viernes 13 de marzo de 2026. Los trámites podrán realizarse en las oficinas de la Dirección General de Cultura y Turismo, ubicadas en la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”, en Zacamulpa, así como en las Oficinas de Servicios Municipales en Plaza Andador Interlomas. El horario de atención será de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

En cuanto a los premios, el Ayuntamiento informó que se otorgarán estímulos económicos a los tres primeros lugares: 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercero. Los ganadores serán anunciados una vez que el jurado concluya su deliberación y recibirán públicamente un cheque representativo durante el evento.

La entrega oficial de los premios podrá realizarse a partir de los cinco días hábiles posteriores al concurso, en las oficinas de la Tesorería Municipal, presentando la documentación solicitada.

El registro para participar será totalmente gratuito, y cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el jurado calificador y la Dirección General de Cultura y Turismo.

El gobierno municipal busca promover actividades recreativas y culturales que fortalezcan la identidad comunitaria y generen espacios de expresión artística para niñas, niños y familias de Huixquilucan, celebrando la llegada de la primavera con creatividad y participación ciudadana.