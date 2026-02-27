Más de media tonelada de aparatos eléctricos y electrónicos recolectados en primer ElectroRecicla de 2026: SMAyDS

ElectroRecicla Edomex 2026

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (SMAyDS) informó la recolección de más de media tonelada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) durante la primera Jornada 2026 de la campaña “ElectroRecicla” que se realizó en las oficinas ubicadas en el municipio de Tlalnepantla.

Durante un periodo de tres días, los servidores públicos de la SMAyDS realizaron la entrega de equipos en desuso como monitores, celulares, tabletas, computadoras, impresoras, televisores, electrodomésticos, teclados y cargadores. Las personas participantes recibieron a cambio bolsas ecológicas y árboles.

Los residuos recolectados serán trasladados a la Asociación Mexicana de Recicladores de Eléctricos y Electrónicos (AMREE), donde se clasificarán, y desensamblarán para la recuperación de componentes como tarjetas electrónicas, metales ferrosos y no ferrosos, cables y plásticos. Los materiales valorizables se destinarán a reciclaje y el resto a disposición final conforme a la normatividad.

La dependencia estatal subrayó que estas acciones se llevan a cabo de manera mensual en distintas dependencias estatales, con el objetivo para la reducción de riesgos ambientales y brindar un manejo adecuado a este tipo de residuos.

La SMAyDS exhortó a la población a mantenerse atenta a las próximas fechas y sedes a través de sus redes sociales oficiales, en X e Instagram se encuentran como @AmbienteEdomex y en Facebook como Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México.

La Crónica de Hoy 2026