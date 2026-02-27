Normalistas del Edomex intercambian experiencias académicas en Finlandia

Normalistas del Edomex asistieron a la Feria EDUCA 2026

Los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, Elizabeth Gutiérrez González y Antonio Trejo Rivera, y el docente de la Escuela Normal de Naucalpan, Jorge Rodríguez Rodríguez, representaron a la entidad en la Feria EDUCA 2026, uno de los encuentros más importantes de este sector en el norte de Europa.

El objetivo de las participaciones fue intercambiar experiencias académicas y aportar a su formación profesional en un contexto internacional.

“Quiero aprovechar este medio para expresar mi más sincero agradecimiento a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al secretario de Educación y al director de Escuelas Normales del Estado de México por brindarnos las facilidades para poder estar aquí el día de hoy”, expresó Elizabeth Gutiérrez.

“Estoy seguro de que esta experiencia me ayudará a crecer como docente, así como compartir estos conocimientos con mis compañeros allá en México, para hacer de la educación algo mejor”, manifestó Antonio Trejo.

El profesor José Rodríguez resaltó que la innovación implica incorporar tecnología en las aulas y lo esencial es fomentar la confianza, la autonomía y el bienestar de las y los estudiantes.

En la Feria EDUCA 2026, dirigida a docentes, directivos y profesionales de la educación, los participantes asistieron a seminarios sobre actualización educativa, desarrollo e innovación, aprendizaje a lo largo de la vida y bienestar escolar. Este encuentro, considerado el más importante del norte de Europa, es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia y reúne cada año a más de 15 mil educadores de distintas partes del mundo.

La Crónica de Hoy 2026