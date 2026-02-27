Plantean simplificar credencialización y ampliar participación digital de mexicanos en el extranjero

Simplificar el acceso a la Credencial para Votar desde el extranjero y fortalecer los mecanismos de participación digital fueron señalados como acciones prioritarias para ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes fuera del país, durante un foro sobre reforma electoral realizado en la Cámara de Diputados.

El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega, afirmó que garantizar el acceso efectivo a la credencialización y facilitar la participación a distancia permitiría fortalecer el vínculo de la población migrante con la vida democrática nacional.

En el foro “Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral”, organizado por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Reforma Política-Electoral y la diputada federal migrante Maribel Solache González, el funcionario planteó la necesidad de establecer un nuevo protocolo para la credencialización en el extranjero.

Explicó que este esquema debería incluir procedimientos más ágiles en consulados, campañas de difusión, credencialización itinerante y jornadas móviles con indicadores de cumplimiento y eficiencia que permitan evaluar resultados.

Ernesto Ramos consideró que uno de los principales obstáculos para la población migrante es la existencia de requisitos adicionales o costos paralelos durante los trámites consulares, por lo que propuso eliminarlos para facilitar la obtención de la Credencial para Votar.

Al participar en la mesa titulada “Personas migrantes: representación trasnacional y derechos políticos desde el exterior”, señaló que los avances tecnológicos permiten ampliar la participación política sin necesidad de traslados presenciales.

“Prácticamente todo se puede hacer a distancia. Podemos encontrar soluciones para que puedan participar en los procesos constitucionales, tanto federales como locales y que no tengan la necesidad de desplazarse o hacer trámites engorrosos que interrumpan sus actividades cotidianas”, expresó.

El consejero también subrayó la importancia de fortalecer la educación cívica dirigida a comunidades mexicanas en el extranjero, con el objetivo de que conozcan y ejerzan plenamente sus derechos políticos.

“Si realizamos tareas de educación cívica en territorio nacional, tenemos que hacerlo también en el extranjero con nuestra comunidad migrante para que puedan apropiarse de sus derechos y exigir mejores servicios y mejor atención”, indicó.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios de la Cámara de Diputados y reunió a legisladores, autoridades electorales y especialistas para analizar mecanismos que permitan ampliar la representación política de personas migrantes.