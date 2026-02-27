Policías de tránsito injurian a conductores multados en Brasil y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico

Conductores de automóviles y motocicletas denunciaron presuntos abusos e insultos por parte de elementos de tránsito durante un operativo realizado este jueves en la esquina de las calles Belisario Domínguez y Bolívar, en el Centro Histórico de la capital.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el dispositivo inició alrededor del mediodía y ha consistido en la revisión de vehículos, aplicación de multas y, en algunos casos, el retiro de placas y el envío de motocicletas al depósito vehicular. Los ciudadanos señalan que, al cuestionar el motivo de la infracción o pedir una explicación, algunos oficiales responden con palabras altisonantes y expresiones ofensivas.

El operativo es coordinado por una patrulla identificada con placas MX 53 7D 5. Según los inconformes, las motocicletas son subidas a grúas para su traslado al corralón, mientras que a ciertos automóviles que salen de estacionamientos autorizados sobre la calle Belisario Domínguez se les retiran las placas, pese a que afirman que esa es la única vía de salida disponible.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que, durante al menos los últimos cinco años, por ese punto han circulado con normalidad automóviles particulares, trolebuses y motocicletas, por lo que consideran que el operativo ha generado confusión entre los conductores habituales.

Algunos afectados aseguran que no se oponen a ser sancionados en caso de haber cometido una falta, pero exigen un trato respetuoso por parte de los servidores públicos. “Si cometimos una infracción, que nos multen, pero no tienen por qué insultarnos”, expresó uno de los automovilistas.

Incluso, uno de los ciudadanos afirmó que un oficial le comentó que tenían la instrucción de “recaudar lo más posible” para la Tesorería capitalina, versión que no ha sido confirmada oficialmente.